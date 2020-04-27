В США называли пандемию крупнейшим экономическим потрясением с времен Великой депрессии

Закрытие экономики США из-за пандемии коронавируса - это шок исторических масштабов, который, вероятно, приведет к росту уровня безработицы в стране до 16% или выше в этом месяце и потребует дополнительных мер стимулирования для обеспечения сильного восстановления, сказал в воскресенье экономический советник Белого дома, передает Reuters.
“Это действительно тяжелая ситуация”, - сказал Кевин Хассетт, советник президента США Дональда Трампа, в эфире телеканала ABC.
“Это крупнейший негативный шок, который наша экономика, на мой взгляд, когда-либо видела. Мы увидим уровень безработицы, который приближается к уровням, наблюдавшимся во время Великой депрессии” 1930-х годов", - добавил он.
Карантинные меры, введенные в США для сдерживания распространения нового коронавируса, нанесли серьезный ущерб экономике, привели к закрытию предприятий и резкому росту безработицы.
Число американцев, обратившихся за пособием по безработице с середины марта, достигло рекордных 26,5 миллиона, а розничные продажи, жилищное строительство и потребительское доверие рухнули.
До начала пандемии уровень безработицы в США составлял около 3,5%, вблизи 50-летнего минимума.
“Я думаю, что уровень безработицы резко вырастет до уровня, вероятно, около 16% или даже выше в следующем отчете о занятости” за апрель, который будет обнародован 8 мая", - сказал Хассетт журналистам в Белом доме.
Хассетт добавил, что падение ВВП страны, ожидаемое во втором квартале, будет “большим числом”.
“Я думаю, что следующие пару месяцев будут выглядеть ужасно. Вы увидите невероятно плохие цифры”, - сказал Хассетт, говоря об экономических данных США.
“Нам понадобится сформировать действительно большие, продуманные меры политики, чтобы сделать так, чтобы люди снова стали оптимистичны”, - добавил он.
Советники Трампа хотят разработать список из пяти или шести идей для представления Конгрессу, чтобы сдержать экономический ущерб, сказал Хассетт.
“Я уверен, что в течение следующих трех или четырех недель все соберутся и придумают план, который даст нам лучший возможный шанс на V-образное восстановление”, - сказал Хассетт телеканалу ABC.
“Я... не думаю, что этого можно достигнуть без нового раунда действительно весомого законодательства”.
Палата представителей США в четверг подавляющим большинством голосов одобрила законопроект о мерах поддержки экономики, пострадавшей от коронавируса, на сумму $484 миллиарда. Совокупная сумма государственной помощи экономике приближается к беспрецедентным $3 триллионам.
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