Русал ожидает падения мирового спроса на алюминий Российский алюминиевый гигант Русал увеличил продажи в первом квартале год к году на 2% на слабом рынке, и сообщил, что ждет ухудшения рыночной ситуации в 2020 году из-за пандемии.



“Вспышка COVID-19 полностью изменила рыночные перспективы на 2020 год. Ожидается, что факторы, связанные с коронавирусом, серьезно повлияют на деловой климат во всех регионах. Быстрое распространение вируса в Европе, Северной Америке, Индии и России приведет к ухудшению ключевых параметров рынка алюминия в 2020 году”, - сообщил Русал.



По оценке компании, из-за эпидемии коронавируса глобальный спрос в первом квартале упал на 6,4% до 14,43 миллиона тонн, а перепроизводство составило 1,7 миллиона тонн, что оказывает давление на цену и премии.



Русал, первый в мире по объемам производства за пределами Китая, сообщил о росте производства алюминия в первом квартале на 1,3% в годовом сравнении до 940.000 тонн, против четвертого квартала оно сократилось на 0,9%.



Продажи компании выросли на 2% в годовом выражении до 914.000 тонн, упав к предыдущему кварталу на 17,4%. Снижение связано с высокой базой в последнем квартале 2019 года, когда компания продавала накопленные запасы, следует из ее сообщения.



Реализация продукции с добавленной стоимостью (ПДС) выросла год к году на 62,9%, сократившись к четвертом кварталу на 4,7% до 421.000 тонн. Доля ПДС практически вернулась на досанкционный уровень 2017 года - 46% по сравнению 40% в предыдущем квартале, сообщил Русал.



“Учитывая, что в Китае основные негативные последствия коронавируса оказывали влияние на экономику на протяжении трех месяцев, а также тот факт, что в остальной части мира экономика только начинает восстанавливаться, ожидается, что рынку потребуется несколько месяцев для возвращения к прежним показателям”, - говорится в сообщении.



В марте Русал ожидал ослабления мирового рынка, но несмотря на сохраняющуюся неопределенность, прогнозировал рост мирового спроса на первичный алюминий в 2020 году на 1,3% до 66,1 миллиона тонн. Новый прогноз на год компания не привела.



Материнская компания Русала - группа EN+, владеющая также энергоактивами в Сибири, ждет, что усугубляющийся кризис из-за коронавируса окажется более существенное влияние на результаты второго квартала.



МинПром



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