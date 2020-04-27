Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Промышленность Китая в марте потеряла более трети прибыли

27.04.20 12:03 , Интерфакс
печать
размер текста:

В марте 2020 года прибыль китайских государственных промышленных предприятий сократилась в годовом измерении на 34,9%, до 370,66 млрд юаней (52,43 млрд долл.), сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

В январе-феврале прибыль промышленности упала в годовом исчислении на 38,3%.

Аналогичная ситуация наблюдается на совместных предприятиях с участием иностранного капитала, иностранных и частных предприятиях.

По итогам первого квартала года прибыль вышла на уровень 781,45 млрд юаней, (102,8 млрд долл.), что на 36,7% ниже, чем в первом квартале 2019 года.

Представитель ГСУ отметил, что ситуация с прибылью не вызывает оптимизма. Низкие показатели прибыли объясняются тем, что рынок еще не полностью восстановился после эпидемии коронавируса, которая стала серьезным испытанием для китайской экономики.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:22
Русал ожидает падения мирового спроса на алюминий
11:54
Boeing решил не платить за Embraer 4 млрд долл.
11:41
Турция направила почти 29 млрд долл на поддержку экономики
11:31
Саудиты начали снижать добычу нефти раньше срока
11:17
Вьетнамская компания Hoa Phat заказала в Италии новый проволочный стан
11:02
ОПЕК считает, что нефть подорожает до 40 долл. за баррель
10:45
Индия расследует импорт медного проката из 6 стран
10:24
Иран увеличил экспорт стали на 22%
10:16
BHP отложила модернизацию рудника в Чили
09:54
Цены на нефть переживают очередное падение
09:50
ЕЭК продолжит расследовать импорт китайской алюминиевой ленты
09:29
На украинском рынке возник избыток автогаза
08:58
Спрос на сталь в Индии восстановится через месяц
08:04
Беларусь воспользовалась снижением цен на нефть
24.04.20
18:01
Украина за 2 месяца импортировала газа на 234 млн долл.
17:39
ОПЗ, ФГИ и Нафтогаз начали процесс урегулирования долга завода
17:22
Червоненко назвал Криклия сумасшедшим
17:03
В марте украинцы принесли в банки 25 млрд грн
16:47
PGNiG заявила, что Газпром не выполняет решение Стокгольмского арбитража
16:15
Министр допустил, что ПриватБанк могут вернуть Коломойскому
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!