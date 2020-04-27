Промышленность Китая в марте потеряла более трети прибыли В марте 2020 года прибыль китайских государственных промышленных предприятий сократилась в годовом измерении на 34,9%, до 370,66 млрд юаней (52,43 млрд долл.), сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.



В январе-феврале прибыль промышленности упала в годовом исчислении на 38,3%.



Аналогичная ситуация наблюдается на совместных предприятиях с участием иностранного капитала, иностранных и частных предприятиях.



По итогам первого квартала года прибыль вышла на уровень 781,45 млрд юаней, (102,8 млрд долл.), что на 36,7% ниже, чем в первом квартале 2019 года.



Представитель ГСУ отметил, что ситуация с прибылью не вызывает оптимизма. Низкие показатели прибыли объясняются тем, что рынок еще не полностью восстановился после эпидемии коронавируса, которая стала серьезным испытанием для китайской экономики.



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