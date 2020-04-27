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Турция направила почти 29 млрд долл на поддержку экономики

27.04.20 11:41
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На поддержку своей экономики в условиях пандемии Covid-19 Турция выделила 200 миллиардов лир, что эквивалентно 28,7 миллиарда долларов. Об этом сообщил министр финансов Турции Берат Альбайрак, передает "Укринформ".

"Общий объем поддержки по уже принятыми мерам достиг 200 млрд лир", - заявил министр.

Он подчеркнул, что речь идет о комплексном пакете мер. В частности, государство в течение трех месяцев будет ежедневно платить 39,2 турецких лир (около 5,7 доллара) работникам, вынужденным взять неоплачиваемый отпуск. 120 тыс. компаний получат 107,4 млрд лир поддержки. Дополнительные 16,8 млрд лир выделено на поддержку владельцев магазинов.

Гражданам, потерявшим работу во время пандемии, будет оказана финансовая помощь в размере 1 тыс. лир (145 долларов). В целом 4,4 млн семей получат 22,3 млрд лир.

Кроме этого, предполагается, что трудовые договоры не могут быть аннулированы в течение трех месяцев, за исключением случаев, оговариваемых отдельно. Компаниям, которые понесли убытки вследствие карантинных ограничений, откроют доступ к кредитам с низкими ставками - при условии, что они не будут увольнять работников/

МинПром

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