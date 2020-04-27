Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Boeing решил не платить за Embraer 4 млрд долл.

27.04.20 11:54 Интерфакс
печать
размер текста:

Авиастроительная корпорация Boeing передумала покупать бизнес бразильского конкурента Embraer, что позволит ей сэкономить 4,2 млрд долл. Boeing сообщил, что они не сумели в срок до 24 апреля договориться об условиях сделки, и концерн воспользовался правом разорвать соглашение.

"Boeing активно работал более двух лет над подготовкой сделки с Embraer. В последние месяцы мы вели продуктивные, однако в конечном итоге оказавшиеся безуспешными переговоры. Мы все стремились решить спорные моменты до крайнего срока заключения сделки, однако этого не произошло", - заявил отвечавший за сделку менеджер Boeing Марк Аллен.

В Embraer заявили, что Boeing отказался от сделки незаконно и использовал неправомерные требования как предлог, чтобы не выполнять своих обязательств. Бразильская компания пообещала, что будет добиваться от Boeing компенсаций.

Решение Boeing продиктовано "нежеланием завершать сделку в свете собственного финансового положения авиаконцерна, а также других деловых и репутационных проблем", считают в Embraer.

О сделке Boeing и Embraer было объявлено в 2018 году. Boeing планировал за счет приобретения Embraer выйти на рынок региональной авиации, где используются самолеты вместимостью около 100 человек. Европейский концерн Airbus, главный конкурент Boeing, в 2018 году приобрел программу узкофюзеляжных самолетов Bombardier CSeries и эти 100-150-местные лайнеры были включены в продуктовую линейку Airbus.

Сделка предусматривала в том числе создание двух совместных предприятий. Одно из них должно было заниматься производством пассажирских самолетов и оказанием сопутствующих услуг. Доля американской корпорации в нем составляла бы 80%. Второе СП должно было специализироваться на продвижении военно-транспортного самолета C-390 Millennium с долей Embraer в 51%, Boeing - 49%.

Сделка была одобрена в США, Китае, Японии, и только переговоры с Еврокомиссией еще не успели завершиться.

Какие именно разногласия помешали закрыть сделку, компании не уточнили. Эксперты отмечают, что капитализация Embraer упала на две трети с начала 2020 года в связи с фактическим коллапсом глобальной авиационной отрасли в условиях пандемии коронавируса.

Источники The Wall Street Journal утверждают, что Boeing не планирует платить Embraer компенсацию за расторжение сделки, размер которой, по условиям соглашения, должен составить 75-100 млн долл.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:22
Русал ожидает падения мирового спроса на алюминий
12:03
Промышленность Китая в марте потеряла более трети прибыли
11:41
Турция направила почти 29 млрд долл на поддержку экономики
11:31
Саудиты начали снижать добычу нефти раньше срока
11:17
Вьетнамская компания Hoa Phat заказала в Италии новый проволочный стан
11:02
ОПЕК считает, что нефть подорожает до 40 долл. за баррель
10:45
Индия расследует импорт медного проката из 6 стран
10:24
Иран увеличил экспорт стали на 22%
10:16
BHP отложила модернизацию рудника в Чили
09:54
Цены на нефть переживают очередное падение
09:50
ЕЭК продолжит расследовать импорт китайской алюминиевой ленты
09:29
На украинском рынке возник избыток автогаза
08:58
Спрос на сталь в Индии восстановится через месяц
08:04
Беларусь воспользовалась снижением цен на нефть
24.04.20
18:01
Украина за 2 месяца импортировала газа на 234 млн долл.
17:39
ОПЗ, ФГИ и Нафтогаз начали процесс урегулирования долга завода
17:22
Червоненко назвал Криклия сумасшедшим
17:03
В марте украинцы принесли в банки 25 млрд грн
16:47
PGNiG заявила, что Газпром не выполняет решение Стокгольмского арбитража
16:15
Министр допустил, что ПриватБанк могут вернуть Коломойскому
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!