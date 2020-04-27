Саудиты начали снижать добычу нефти раньше срока Saudi Aramco начала сокращать добычу на прошлой неделе, с опережением выполняя договоренности 23 стран ОПЕК+ о совместном снижении производства с 1 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в саудовской нефтяной промышленности.



Таким образом, Aramco снижает объемы добычи с примерно 12 млн баррелей в сутки до предусмотренных ее обязательствами 8,5 млн и может достичь этого целевого уровня несколько раньше 1 мая. О намерении досрочно начать выполнять соглашение ОПЕК+, которое должно снизить нынешний дисбаланс между спросом и предложением на рынке, говорили ранее также Кувейт, Алжир, Нигерия.



Общий объем снижения в рамках ОПЕК+ должен составить 9,7 млн баррелей.



Из-за перепроизводства еженедельно в хранилища сейчас поступает 50 млн баррелей нефти, такими темпами к июню все свободное пространство для ее хранения будет исчерпано.



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