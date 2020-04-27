ОПЕК считает, что нефть подорожает до 40 долл. за баррель ОПЕК прогнозирует, что цена нефти во второй половине 2020 года будет колебаться вокруг 40 долл. за баррель.



Как заявил министр энергетики Алжира Мохамед Акраб в интервью алжирскому телевидению, в течение мая-июня мировые цены на нефть в среднем возрастут до 35 долл. за баррель в результате реализации договоренностей ОПЕК++.



По его словам, "рынки начали подавать позитивные сигналы" в последние несколько дней после значительного спада неделей ранее.



М.Акраб отметил также, что кроме решений ОПЕК++ восстановлению цен будут способствовать результаты тех мер, которые были предприняты в некоторых странах, в том числе в Китае и Европе.



Страны ОПЕК+ в середине апреля договорились с 1 мая снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка. База отсчета квот по снижению - октябрь 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии для которых она составит 11 млн б/с. Так, в мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).



Министр энергетики Алжира Мохамед Акраб занимает пост президента конференции ОПЕК до декабря 2020 года, представляя страну, которая председательствует в картеле.



МинПром



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