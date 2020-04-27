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Цены на нефть переживают очередное падение

27.04.20 09:54
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Цены на нефть упали в понедельник на фоне признаков быстрого заполнения мировых хранилищ, усиливших опасения, что сокращение производства не будет достаточно быстрым, чтобы полностью компенсировать обвал спроса из-за пандемии коронавируса, передает Reuters.

Американские нефтяные фьючерсы возглавили снижение из-за страхов, что хранилище в Кушинге, штат Оклахома, может вскоре заполниться. За неделю, завершившуюся 17 апреля, запасы нефти в США выросли до 518,6 миллиона баррелей, вблизи установленного в 2017 году исторического пика в 535 миллионов баррелей.

Июньские фьючерсы на американскую легкую нефть WTI упали на 11,33% до 15,02 долл. за баррель к 7.46 по киевскому времени, в то время как Brent сбавила 3,73% до 20,64 долл. за баррель.

Розничные инвесторы были застигнуты врасплох на прошлой неделе, когда цена майского контракта на WTI в преддверии истечения срока действия впервые в истории опустилась на отрицательную территорию, так как финансовые трейдеры пытались избежать необходимости принимать поставку нефти.

Снижение цены на июньский контракт может быть спровоцировано тем, что инвесторы переключаются на более поздние месяцы, чтобы избежать повторения этой ситуации, сказал Тони Нунан, старший риск-менеджер Mitsubishi Corp в Токио.

МинПром

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