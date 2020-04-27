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ЕЭК продолжит расследовать импорт китайской алюминиевой ленты

27.04.20 09:50 , МеталлСервис
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Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии уведомил о продлении антидемпингового расследования в отношении алюминиевой ленты, происходящей из Азербайджана и Китая и ввозимой на таможенную территорию ЕАЭС, до 6 августа 2020 года включительно. О начале расследования было объявлено в апреле прошлого года. Инициатор - ассоциация "Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия".

Под расследование попала алюминиевая лента толщиной более 0,2 мм, но менее 3 мм, с покрытием или без, предназначенная для любых целей, кроме изготовления алюминиевых банок. Классифицируется кодами 7606 11 9 100, 7606 12 2 009, 7606 12 9 209 ТН ВЭД ЕАЭС.

Ранее в ЕЭК объявили о проведении в мае публичных слушаний по вопросам импорта алюминиевой ленты из Азербайджана и Китая - в заочном формате (опросным путём).

Факты, предоставленные заявителями, свидетельствовали о наличии демпингового импорта алюминиевой ленты, изготовленной металлургическими предприятиями Азербайджана и КНР, и нанесении ущерба металлургии ЕАЭС.

МинПром

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