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На украинском рынке возник избыток автогаза

27.04.20 09:29
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Которую неделю подряд ситуация на рынке топлива в Украине остается неизменной. Бензин и дизельное топливо продолжают терять в цене, пишет газета "Сегодня".

"На заправках сейчас отражаются изменения, произошедшие в течение последнего месяца: до розницы все больше доходит топлива, закупленного по более низким оптовым ценам. Кроме того, сохраняется невысокий спрос на нефтепродукты из-за карантина. Ускоряют темпы снижения и возродившиеся нелегальные АЗС, борьба властей с которыми в последний месяц существенно ослабела", – конкретизировал замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

А вот с автогазом ситуация становится все более критичной и жесткой. По словам аналитика рынка сжиженного газа Артема Куюна, сейчас на рынке избыток автогаза, так как никто из трейдеров не ожидал введения такого жесткого карантина и, как следствие, снижения продаж на 30% и более.

"Сжиженный газ достаточно сложно хранить, а на рынке его профицит, поэтому газ нужно продать, чтобы было где разместить поставки по новым контрактам. Плюс влияет демпинг со стороны нелегальных АЗС, прежде всего это монотопливные (сжиженный газ) и битопливные (дизель и сжиженный газ) заправки. Все это ускорило снижение цен", – разъяснил Артем Куюн.

МинПром

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