Беларусь воспользовалась снижением цен на нефть Нефтеперерабатывающие заводы Беларуси загружены почти на 100%, сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.



"Мы, действительно, оперативно воспользовались этой ситуацией (снижением цен на нефть - Ред.), восстановили все резервы, все емкости", - сообщил Крутой в интервью телеканалу ОНТ.



Отвечая на вопрос, какая сейчас загруженность НПЗ, он отметил, что "загруженность близка к 100%".



Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 апреля, посещая Смолевичский район, поручил закупить про запас нефтепродукты в условиях низких цен на нефть. "Надо мобилизоваться, надо знать, сколько сможем хранить в хозяйствах топлива, сколько на базах - в районах, областях. Надо купить нефтепродукты и заполнить хранилища", - сказал президент.



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