Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина за 2 месяца импортировала газа на 234 млн долл.

24.04.20 18:01 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

Украина в январе-феврале 2020 года импортировала 1 млрд 279,291 млн кубометров природного газа на общую сумму 234,216 млн долл., в том числе в феврале – 892,467 млн кубометров на 155,109 млн долл.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в феврале 2020 года составила 173,8 долл. за 1 тыс. кубометров, что на 15% меньше, чем в январе 2020 года (204,5 долл.).

Контрагентами за два месяца выступили компании из Германии – 582,504 млн кубометров газа на 128,672 млн долл., Швейцарии – 350,723 млн кубометров на 52,205 млн долл,, Польши – 141,1 млн кубометров на 20,969 млн долл., Австрии – 83,59 млн кубометров на 14,055 млн долл., Словакии – 62,812 млн кубометров на 9,695 млн долл., Венгрии – 20,311 млн кубометров на 2,835 млн долл., Великобритании – 19,249 млн кубометров на 2,947 млн долл., Франции – 10,622 млн кубометров на 1,597 млн долл., Чехии – 8,381 млн кубометров на 1,242 млн долл.

Импорт газа с контрагентами из РФ за указанный период не осуществлялся.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:39
ОПЗ, ФГИ и Нафтогаз начали процесс урегулирования долга завода
17:22
Червоненко назвал Криклия сумасшедшим
17:03
В марте украинцы принесли в банки 25 млрд грн
16:47
PGNiG заявила, что Газпром не выполняет решение Стокгольмского арбитража
16:15
Министр допустил, что ПриватБанк могут вернуть Коломойскому
15:50
ArcelorMittal останавливает еще одну печь по выплавке чугуна во Франции
15:31
В Германии ожидают крупнейший спад экономики с 1945 года
15:21
Грузия угрожает Украине из-за Саакашвили
15:18
Eurofer заявляет о резком падении спроса на сталь в ЕС
15:13
Банк России прогнозирует падение ВВП на 4-6%
15:00
Нефть дорожает на новостях о снижении добычи
14:51
В 2019 году Ferrexpo инвестировала более 5,8 млрд грн в развитие ГОКов
14:41
Увеличение закупок поддержало цены на руду в Китае
14:02
В Раде стремятся быстрее принять антиколомойский закон
13:44
В США закрываются все новые металлургические предприятия
13:16
Интерпайп закупил средства защиты для медиков на 36 млн грн
12:54
Метинвест направит 10 млн грн на создание инфекционного центра в Мариуполе
12:35
Северсталь приостановила часть инвестпроектов на 2020 год
12:15
Саакашвили утверждает, что ему поручены переговоры с МВФ
11:49
Спрос на энергоресурсы быстро восстановится после пандемии - мнение
23.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!