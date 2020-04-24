Украина за 2 месяца импортировала газа на 234 млн долл. Украина в январе-феврале 2020 года импортировала 1 млрд 279,291 млн кубометров природного газа на общую сумму 234,216 млн долл., в том числе в феврале – 892,467 млн кубометров на 155,109 млн долл.



Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает Интерфакс-Украина.



Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в феврале 2020 года составила 173,8 долл. за 1 тыс. кубометров, что на 15% меньше, чем в январе 2020 года (204,5 долл.).



Контрагентами за два месяца выступили компании из Германии – 582,504 млн кубометров газа на 128,672 млн долл., Швейцарии – 350,723 млн кубометров на 52,205 млн долл,, Польши – 141,1 млн кубометров на 20,969 млн долл., Австрии – 83,59 млн кубометров на 14,055 млн долл., Словакии – 62,812 млн кубометров на 9,695 млн долл., Венгрии – 20,311 млн кубометров на 2,835 млн долл., Великобритании – 19,249 млн кубометров на 2,947 млн долл., Франции – 10,622 млн кубометров на 1,597 млн долл., Чехии – 8,381 млн кубометров на 1,242 млн долл.



Импорт газа с контрагентами из РФ за указанный период не осуществлялся.



МинПром



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