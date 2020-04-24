ОПЗ, ФГИ и Нафтогаз начали процесс урегулирования долга завода Фонд госимущества Украины, как представитель государства в управлении Одесским припортовым заводом, обратился к НАК "Нафтогаз Украины" по поводу формирования рабочей группы с привлечением советников по приватизации с тем, чтобы зафиксировать уровень долга и урегулировать отношения, уже создана трехстороння рабочая группа. Об этом сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко в интервью Интерфакс-Украина.



"Начали формализованный трехсторонний процесс по урегулированию отношений. Рабочая группа из представителей "Нафтогаза", ОПЗ, Фонда госимущества и советников создана, чтобы на рабочем технологическом уровне сделать эти сверки, зафиксировать, кто кому сколько должен, и открыть дорогу для прямой поставки газа", – сказал Сенниченко.



Он напомнил, что в последнее время ОПЗ вынужден работать по давальческому контракту из-за наличия долга Ostchem Дмитрия Фирташа и НАК "Нафтогаз Украины".



По мнению Д.Сенниченко, ситуация, когда между двумя государственными компаниями – ОПЗ и НАК – существуют двусторонние судебные споры, начисляется пеня, которая одним судом признается, а другим – нет, является нелепостью.



"Мы хотим в ближайшие месяц-два сделать с "Нафтогазом" сверку и, надеюсь, достичь коммерческой договоренности между двумя хозяйствующими государственными субъектами", – пояснил глава ФГИ.



Он отметил, что в случае позитивного решения долговой проблемы с "Нафтогазом" у ОПЗ возникнет также вопрос оборотных средств на закупку газа, так как средства, которые завод получает от давальческого контракта, он "почти в ноль" тратит на свою операционную деятельность.



"Но в ОПЗ история с выплаченными заранее налогами в эквиваленте примерно 15 млн долл., которые были взяты у этого завода после Революции достоинства. Если государство вернет хотя бы часть уплаченных наперед налогов предприятию и мы урегулируем вопрос задолженности по НАК, то ОПЗ сможет покупать газ, перерабатывать, продавать продукцию, и это увеличит стоимость самого актива", – подчеркнул Д.Сенниченко.



В то же время он сообщил, что пока не известно, когда завершатся переговоры с "Нафтогазом", поэтому ОПЗ продолжает поиск нового давальца на более выгодных условиях.



"Новое правление и наблюдательный совет нарабатывают более справедливую формулу для конкурса, чтобы это были равные и справедливые требования для всех. Надо исключить возможность каких-то неправомерных спекуляций со снижением или с завышением цены", – сказал глава ФГИ.



МинПром



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