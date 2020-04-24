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Министр допустил, что ПриватБанк могут вернуть Коломойскому
24.04.20 16:15 , Интерфакс Украина
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Возврат ПриватБанка экс-акционеру Игорю Коломойскому является маловероятным, но теоретически возможным, при этом, если Верховная Рада во втором чтении примет законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, вероятность возврата банка экс-акционерам снизится до 1%.
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