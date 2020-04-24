Министр допустил, что ПриватБанк могут вернуть Коломойскому Возврат ПриватБанка экс-акционеру Игорю Коломойскому является маловероятным, но теоретически возможным, при этом, если Верховная Рада во втором чтении примет законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, вероятность возврата банка экс-акционерам снизится до 1%.



Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире радио НВ, передает Интерфакс-Украина.



"При определенных обстоятельствах, при нескольких решениях судей крайне маловероятно, но сейчас это теоретически возможно. Если будет принят законопроект (о банковской деятельности), который сейчас находится на рассмотрении комитетов, то такой возврат будет на 99% невозможным", – сказал Д.Малюська.



Министр также пояснил, что 1% он оставил, поскольку сложно гарантировать, что "какой-то судья не потеряет здравый смысл и не вынесет какую-то ерунду, которую потом отменят".



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