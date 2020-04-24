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ArcelorMittal останавливает еще одну печь по выплавке чугуна во Франции

24.04.20 15:50 , Металлоснабжение и сбыт
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Корпорация ArcelorMittal намерена временно вывести из эксплуатации доменную печь № 2 на своем металлургическом комбинате Fos-sur-Mer на юге Франции. Об этом сообщает S&P Global Platts.

Остановка печи может произойти в первой половине мая. Так как доменная печь № 1 на комбинате прекратила выплавку чугуна еще в конце марта, это означает полное закрытие доменного передела на Fos-sur-Mer.

Проектная мощность меткомбината составляет 4 млн т в год. Он оснащен двумя доменными печами, двумя конвертерами, двумя МНЛЗ и одним станом горячей прокатки. Порядка 80% продукции предприятия так или иначе предназначается для автомобилестроения. Причем по 30% продаж приходится на Италию и Испанию — страны, в наибольшей степени пострадавшие от коронавируса.

Европейское автомобилестроение резко сократило производство во время карантина. По данным европейской ассоциации автопроизводителей ACEA, уже в марте регистрации новых легковых автомобилей в ЕС упали на 55,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Все автозаводы на юге Европы пока простаивают и возобновят работу не раньше начала мая.

ArcelorMittal не сообщает, как долго будет продолжаться простой французского комбината. Корпорация отмечает, что возвращение остановленных мощностей в строй произойдет при выполнении трех условий. Во-первых, эпидемическая обстановка должна быть поставлена под контроль на общеевропейском уровне. Во-вторых, должен восстановиться спрос на стальную продукцию. В-третьих, в регионе должна восстановиться инвестиционная активность.

МинПром

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