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Eurofer заявляет о резком падении спроса на сталь в ЕС

24.04.20 15:18
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Производство стали в Европейском Союзе уже сократилось на 50% в результате нынешнего кризиса с коронавирусом, и ожидается дальнейшие потери, так как количество заказов новых заводов сократилось на 75%, сообщила европейская ассоциация производителей стали Eurofer в интервью S & P Global Platts.

Сталелитейные заводы уже ввели ограничения на производство в марте. Однако ослабление портфелей заказов, вероятно, приведет к увеличению простоев, что может привести к тому, что в результате нынешнего кризиса 50% мощностей ЕС по производству стали на ключевых заводах будут выведены из эксплуатации в результате нынешнего кризиса.

"В некоторых регионах клиентов больше нет. По нашим оценкам, около 40% рабочей силы страдают от временных увольнений или сокращаются из-за сокращения рабочих мест", - сказал Eurofer.

По данным Всемирной ассоциации производителей стали, в 2019 году страны-члены ЕС произвели 159,4 млн тонн стали.

"Сталелитейные заводы готовятся или рассматривают дальнейшие существенные сокращения производства, поскольку спрос продолжает падать, особенно учитывая почти полное отключение автомобильной промышленности (некоторые источники говорят 70-80%), значительное снижение строительной активности (некоторые источники говорят, что около 40%) и других производственных секторов", - сказал Eurofer.

В Италии, втором по величине производителе ЕС после Германии с производством 23 млн. тонн в год нерафинированной стали в 2019 году, все сталелитейные заводы, за исключением завода Taranto и Arvedi, принадлежащего ArcelorMittal, были вынуждены прекратить свою деятельность в соответствии с правительственным указом по борьбе с COVID-19, который вступил в силу после Пасхи. Тем не менее, рост производства в Италии остается медленным, так как спрос остается вялым.

Падение спроса со стороны конечных потребителей повлияло на всю цепочку поставок стали. Немецкая ассоциация сталелитейных компаний WSM ранее в этом месяце заявила, что около 90% торговцев и переработчиков стали в Германии сократили количество операций.

МинПром

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