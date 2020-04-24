Нефть дорожает на новостях о снижении добычи Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в пятницу на новостях о снижении добычи некоторыми производителями.



Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:23 по Москве составила 22,02 долл. за баррель, что на 3,23% (0,69 долл.) выше цены на закрытие предыдущей сессии.



Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 3,52% (0,5 долл.) - до 17,08 долл. за баррель. Однако по итогам недели падение цены WTI может составить 32%, Brent - более 9%, отмечает MarketWatch.



В США производители начали останавливать скважины и прекращать бурение новых, что может снизить добычу в Штатах примерно на 20%. В частности, аналитики IHS Markit Ltd. оценивают объем добычи, находящейся под угрозой остановки, в 1,75 млн баррелей в сутки.



"По нашим оценкам количество буровых установок в США сейчас значительно ниже, чем необходимо для поддержания производства. Это приведет к естественному снижению добычи в ближайшие дни или месяцы", - отмечают эксперты ANZ, на которых ссылает S&P Global Platts.



Кувейт и Алжир заявили о начале снижения производства еще до вступления в силу соглашения ОПЕК+. В то же время заявленные нефтедобывающими странами объемы снижения добычи аналитики считают недостаточными для восстановления баланса между спросом и предложением на рынке.



"Баланса спроса и предложения во втором квартале не удастся достичь даже за счет соглашение о еще большем снижении добычи ОПЕК+", - отметил главный рыночный стратег AxiCorp Стивен Иннес.



По его словам, инвесторы "будут опасаться любых негативных новостей, поскольку излишки нефти заполнят хранилища в ближайшие недели".



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