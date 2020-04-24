В 2019 году Ferrexpo инвестировала более 5,8 млрд грн в развитие ГОКов Компания Ferrexpo по результатам 12 месяцев 2019 года инвестировала свыше 5,8 млрд. гривен (211,3 млн. долл.) в развитие Полтавского, Еристовского и Белановского ГОКов. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Как говорится в сообщении, эти вложения не включают в себя стоимость капитальных ремонтов и капитализированных затрат, которые были проведены дополнительно.



Согласно утвержденной Советом директоров инвестпрограммы, Ferrexpo за январь-декабрь прошлого года инвестировала в поддержку месторождений и развитие Полтавского ГОКа 3 млрд. 893 млн. гривен (150,6 млн. долл.), в развитие Еристовского и Белановского ГОКов –1 млрд. 936 млн. гривен (60,7 млн. долл.).



Основными капитальными инвестициями ПГОКа стали расходы на поддержку действующего производства в сумме 1 млрд. 169 млн. гривен (45,2 млн. долл.) и крупных стратегических проектов на сумму 1 млрд. 858 млн. гривен (71,9 млн. долл.); компоненты на сумму свыше 865,6 млн. гривен (33,5 млн. долл.).



Средства ЕГОКа и БГОКа были вложены в переработку, развитие ж/д путей и объектов, в проекты по капитальному строительству карьера и инфраструктуры, геологические и другие работы.



В 2019 году компания Ferrexpo следовала плану по инвестициям в соответствии с утверждённой Советом директоров инвестпрограммой. В рамках данной программы Ferrexpo сотрудничает с такими компаниями: Atlas Copco/Epiroc (Швеция) – буровые станки, Metso (Финляндия, США) – дробильное оборудование, Zeppelin (США) – горная техника, Wenco (США) – ПО для горной техники, Komatsu (Япония) и Caterpillar (США) – большегрузные авто, Liebherr (Германия) – крановое и дробильное оборудование, ABB (Швеция) – электрооборудование и оборудование контрольно-измерительных приборов, Eirich (Германия) – смесители, Wier (Великобритания) – дробильное оборудование и др. компаниями. ЕГОК и БГОК также направили инвестиции на покупку железнодорожных полувагонов у Крюковского вагоностроительного завода.



Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали.



Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.



В 2019 г. Компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.



МинПром



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