Увеличение закупок поддержало цены на руду в Китае Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Китае закрылись в четверг с повышением, чему способствовал рост спроса на товарные запасы, поскольку заводы увеличили закупки в преддверии праздника Дня труда на следующей неделе.



Самый продаваемый сентябрьский контракт на Даляньской товарной бирже подскочил на 2,3% до 618 юаней (87,36 долл.) за тонну, а затем вырос до 0,2% до 605 юаней за тонну.



Спотовые цены на железную руду с содержанием Fe62% для доставки в Китай в среду выросли до $85,5 за тонну.



Однако на Шанхайской фьючерсной бирже стальная арматура и горячекатаный рулон сократились на фоне вялого спроса за рубежом, которые упали на 0,3% и 0,1% соответственно.



Фьючерсы на коксующийся уголь в Далянь упали на 1.2% до 1,101 юаней за тонну, а на кокс выросли на 0.4% до 1,683 юаней за тонну.



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