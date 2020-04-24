В США закрываются все новые металлургические предприятия На американском рынке стали продолжается спад. Дальнейшее сокращение спроса заставляет местных металлургов выводить из эксплуатации производственные мощности, пишет Металлоснабжение и сбыт.



Компания Liberty Steel объявила о трехмесячной приостановке функционирования своего прокатного завода по производству катанки Georgetown в штате Южная Каролина.



В феврале текущего года Liberty Steel приостановила работу над проектом строительства на заводе электродуговой печи производительностью 500 тыс. т в год. До закрытия предприятие, прокатные мощности которого составляют около 750 тыс. т в год, и так работало при немногим более чем 50%-й загрузке.



Сокращение выплавки чугуна и стали в стране также приводит к уменьшению потребностей в сырье. Компании ArcelorMittal, Cleveland-Cliffs и U.S. Steel с 3 мая прекратят добычу железной руды на своем совместном предприятии Hibbing Taconite. Производительность этого ГОКа в штате Миннесота составляет более 7 млн т окатышей в год.



Ранее в США из эксплуатации уже были выведены железорудные предприятия компаний Cleveland-Cliffs и U.S. Steel.



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