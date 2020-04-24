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Метинвест направит 10 млн грн на создание инфекционного центра в Мариуполе

24.04.20 12:54
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Группа Метинвест инвестирует 10 млн грн в создание детского инфекционного центра в Мариуполе на базе городской больницы №4 имени Ивана Мацука. Об этом сообщает пресс-служба Метинвеста.

Как сообщается в скором времени в Мариуполе появится региональный центр, в который будут привлечены лучшие специалисты, и где будет установлено самое точное оборудование для диагностики заболеваний и спасения жизней. Капитальный ремонт второго инфекционного отделения городской больницы №4 на 40 койко-мест будет выполнен при поддержке группы Метинвест и Фонда Развития Мариуполя (ФРМ).

Работы начнутся в ближайшее время, а завершить их планируется уже осенью. В отделении полностью отремонтируют внутренние помещения, проведут перепланировку с обустройством боксов, проложат новые системы вентиляции и кондиционирования, заменят инженерные коммуникации, отремонтируют и утеплят кровлю и фасад, установят систему противопожарной безопасности.

Городская больница №4 обслуживает 100 тысяч детей южного региона Донецкой области, Мариуполя, Мангушского, Никольского и Бойковского районов. Создание регионального центра в больнице на 125 коек позволит своевременно реагировать на вспышки инфекционных заболеваний. В центре будет функционировать реанимационное отделение, где медики будут оказывать квалифицированную помощь круглосуточно. В 2018 году металлургический комбинат "Азовсталь" уже инвестировал 8 млн грн в ремонт одного корпуса больницы на 35 койко-мест и шести коек в реанимационном отделении, а город закупил оборудование и оснащение на 8 млн грн.

"Мы всегда помогали в решении важных для страны и наших соотечественников вопросов. И сегодня мы намерены сделать все, что в наших силах. Не только обезопасить наши предприятия, чтобы они продолжали бесперебойно работать и обеспечивать рабочие места, выплачивать налоги и поддерживать напрямую зависящую от их деятельности экономику страны, но и поддержать сферу здравоохранения. Создание единого регионального центра для детей по борьбе с инфекционными заболеваниями в Донецкой области – острая необходимость. Мы инвестируем в него около 10 миллионов гривен – и это наш вклад в будущее, в доступность качественной современной медицины в Украине", - отметил гендиректор Метинвеста Юрий Рыженков.

Напомним, металлургические комбинаты имени Ильича и "Азовсталь" группы Метинвест в кратчайшие сроки обустроили точки обеспечения кислородом и провели новые кислородопроводы в трех медучреждениях Мариуполя. На эти цели группа Метинвест направила около 7 млн грн.

Фонд Рината Ахметова совместно с группой Метинвест передал 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус в Донецкую, Запорожскую, Днепропетровску, Харьковскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Луганскую и Киевскую области. Кроме того, Фонд Рината Ахметова закупил и передал МОЗ высококлассные аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы. Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски и очки. Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту «200 скорых для Украины». Фонд Рината Ахметова также закупает анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них.

В свою очередь, Международный благотворительный Фонд Вадима Новинского передал медицинским учреждениям 1 млн медицинских масок, 100 тысяч экспресс-тестов, 10 аппаратов ИВЛ, 10 инфекционных боксов и 850 костюмов для биозащиты, 1000 очков для медиков и 3 диагностические ПЦР-системы с наборами одноразовых тестов.

МинПром

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