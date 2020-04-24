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Северсталь приостановила часть инвестпроектов на 2020 год

24.04.20 12:35 , Интерфакс
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"Северсталь" решила приостановить часть инвестиционных проектов в 2020 году, по некоторым проектам изменила график финансирования, чтобы сохранить финансовую устойчивость. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Шевелев, представляя квартальный отчет.

"Северсталь" планировала в 2020 году увеличить capex на реализацию ключевых проектов до 1,7 млрд долл. (против 1,3 млрд долл. годом ранее). В частности, на развитие Яковлевского ГОКа планировалось направить 121 млн долл, на реконструкцию доменной печи №3 - $269 млн, коксовой батареи №11 - 184 млн долл, в железорудный сегмент - 138 млн долл.

Затраты на поддержание мощностей были запланированы на уровне около $420 млн.

При этом компания допускала возможность корректировки показателя на 30-40% в сторону понижения при изменении рыночной ситуации.

Показатель EBITDA "Северстали" в I квартале сократился на 7,8% к предыдущему кварталу, до 555 млн долл., сообщила компания. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали покзаатель на уровне 551,5 млн долл.

Свободный денежный поток (FCF) компании за отчетный период составил 54 млн долл. (101 млн долл. кварталом ранее), опустившись на 46,5%.

Выручка компании понизилась на 3,3%, до 1,777 млрд долл. при среднем прогнозе в 1,778 млрд долл.

Чистая прибыль опустилась на 80,7%, до 72 млн долл., что включает убытки от курсовых разниц в размере $378 млн., главным образом состоящие из убытков от пересчета баланса задолженности, номинированной в долларах, в результате девальвации рубля.

Несмотря на то, что в начале 2020 года внутренний спрос на стальную продукцию в России показывал положительную динамику, он может упасть в связи со снижением ВВП России и введением более строгих мер по борьбе с коронавирусом, предупредила компания.

Чистый долг "Северстали" снизился до 1,528 млрд долл. на конец марта (IV квартал - 1,57 млрд долл.). Соотношение net debt/ebitda находилось на отметке 0,6х.

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