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Саакашвили утверждает, что ему поручены переговоры с МВФ

24.04.20 12:15 , Интерфакс Украина
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Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Михеил Саакашвили заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский поручил ему заниматься вопросом переговоров с Международным валютным фондом (МВФ).

"Президент мне поручил заниматься переговорами с МВФ, с международными финансовыми организациями. Украине нужна намного большая помощь, чем она получает", - заявил М.Саакашвили на брифинге в пятницу перед встречей с депутатами фракции "Слуга народа".

Кроме того, М.Саакашвили считает, что Украине необходимо находить очень неординарные шаги для того, чтобы спасти экономику страны: "Украина заходит в очень сильный экономический шторм, в настоящий цунами, кризис, и нам необходимо находить очень неординарные шаги для того, чтобы спасти украинскую экономику, но и максимально ослабить удар по каждой украинской семье, и вообще спасти государство. Поэтому необходимо принимать неординарные меры. В первую очередь в рамках той программы и мандата, который президент Зеленский получил год назад, укорить преобразования, которые он уже начал вместе со своей командой".

Он отметил, что для него в будущей должности будет важно усилить сотрудничество с Верховной Радой.

По его словам, также необходимо сосредоточиться на помощи украинскому бизнесу.

"Я за интеграцию Украины в мировое сообщество, я за ускоренную интеграцию в Европу, но на наших условиях, а не на условиях каких-то бюрократов", - добавил он.

Как сообщалось, 22 апреля М.Саакашвили написал на своей странице в Facebook, что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров Украины.

МинПром

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