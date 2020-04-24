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Европа обеспокоена возможностью госрегулирования рынка электроэнергии в Украине

24.04.20 11:35 , 34 телеканал
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Энергетический кризис в Украине заметили уже и в Европе. Там просят президента Владимира Зеленского спасти отрасль, сообщает 34 телеканал.

В Евроассоциации угля и лигнита (EURACOAL) настаивают, что Киев должен сдержать свое слово. И не возвращаться к государственному регулированию рынка электроэнергии. В противном случае, значит, не выполняются условия международной энергетической сделки. Зарубежные эксперты добавляют: тарифы не могут быть искусственно заниженными, поскольку отрасль в таком случае не выживет. И придется выключать свет в отношениях с иностранными партнерами.

"Призываем правительство Украины принять необходимые меры для полной либерализации рынка электроэнергии страны, как это предусмотрено в Третьем энергетическом пакете ЕС. Сообщение о закрытии угольных шахт свидетельствует, что дом начинает разрушаться. Сейчас самое время его спасти", - говорят в EURACOAL.

"Репутация будет потеряна навсегда среди всех западных компаний. Нам никто больше не будет доверять. Мы должны с 2023 стать частью общей европейской энергосистемы. Мы об этом договорились давно, подписаны все соглашения, Украина давно работает с этим, мы синхронизируем правила игры, синхронизируем рынок. И Европа в это вкладывает, потому что они хотят видеть нормального надежного партнера", — говорит политолог Кирилл Сазонов.

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