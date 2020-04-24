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Цены на нефть продолжают идти вверх

24.04.20 11:19
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Цены на нефть выросли в пятницу благодаря сигналам производителей о сокращении добычи, а также после одобрения новых стимулирующих мер в США, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 7.17 по киевскому времени выросли на 3,2% до 22,02 долл. за баррель. Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI повысились на 4% до 17,16 долл.. Накануне Brent подорожала на 5%, WTI - на 20%.

Несмотря на рост в пятницу, нефть может завершить снижением восьмую неделю из последних девяти, причем эта неделя запомнится как одна из самых волатильных в истории нефтяного рынка. Brent с начала недели подешевела на 20%, WTI - более чем на 3%.

Фундаментальные показатели изменились не так сильно, чтобы поддержать рост, однако с учетом недавнего падения отскок был ожидаем”, - говорится в сообщении банка ING.

Рынок ждет вступления в силу соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в начале мая. Однако накануне государственное информационное агентство Кувейта KUNA сообщило со ссылкой на министра нефти страны, что Кувейт уже начал снижать поставки нефти на мировой рынок.

Кроме того, азербайджанский нефтяной консорциум Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), возглавляемый BP, планирует сократить добычу сырья на 75.000-80.000 баррелей в сутки с мая в рамках глобальной сделки ОПЕК+, сообщили Рейтер три источника.

МинПром

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