Украинские заробитчане полетели собирать клубнику в Финляндии Финляндия организовала чартерный рейс для украинских заробитчан на сезон сбора клубники. Об этом сообщила ТСН.



Это первый чартер, который финны организовали по просьбе своих фермеров. Полетело около 200 украинцев. В общем к сельхозработам в Финляндии планируют привлечь около 1000 работников из Украины.



Списки лиц и спецрейсы согласовывают с Министерством иностранных дел Украины. В Финляндии убеждены, что без этих рабочих их сельскому хозяйству не справиться с весенней посевной.



После прилета все работники обязаны пройти двухнедельный карантин. В докоронавирусные времена за год в Финляндию на заработки ездили около 15 тысяч украинцев.



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