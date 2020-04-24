Украинские заробитчане полетели собирать клубнику в Финляндии

Финляндия организовала чартерный рейс для украинских заробитчан на сезон сбора клубники. Об этом сообщила ТСН.
Это первый чартер, который финны организовали по просьбе своих фермеров. Полетело около 200 украинцев. В общем к сельхозработам в Финляндии планируют привлечь около 1000 работников из Украины.
Списки лиц и спецрейсы согласовывают с Министерством иностранных дел Украины. В Финляндии убеждены, что без этих рабочих их сельскому хозяйству не справиться с весенней посевной.
После прилета все работники обязаны пройти двухнедельный карантин. В докоронавирусные времена за год в Финляндию на заработки ездили около 15 тысяч украинцев.
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