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По итогам 2019 года Запорожсталь получила почти 4 млрд грн убытка

24.04.20 11:02 , Интерфакс Украина
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Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, завершил 2019 год с консолидированным чистым убытком в размере 3 млрд 880,311 млн грн, тогда как в 2018 году получил чистую прибыль 4 млрд 53,802 млн грн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно отчету предприятия, обнародованному в четверг, отрицательный финансовый результат до налогообложения в 2019 году составил 4 млрд 493,993 млн грн, тогда как доналоговая прибыль в 2018 году составляла 6 млрд 27,702 млн грн.

При этом консолидированный чистый доход сократился на 21,5% - до 46 млрд 211,742 млн грн.

Нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила 18 млрд 998,327 млн грн.

Вместе с тем, без учета ассоциированных и дочерних предприятий непосредственно меткомбинат завершил 2019 год с чистым убытком 4 млрд 332,802 млн грн против чистой прибыли в 2018 году в размере 4 млрд 719,209 млн грн.

При этом чистый доход предприятия за отчетный период снизился на 21,4%, до 46 млрд 493,395 млн грн. 

МинПром

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