Потребители из ЕС и Азии отказываются от американского СПГ Покупатели из Европы и Азии на фоне падения цен на газ до исторических минимумов начинают массово отказываться от партий сжиженного газа из США с поставкой в июне. Об этом пишет газета "Коммерсант".



Американская Cheniere Energy, инвестирующая в строительство СПГ-терминалов Corpus Christi в Техасе и Sabine Pass в Луизиане, столкнулась с очередными сложностями со сбытом СПГ. Ранее европейские покупатели отменяли закупки СПГ-партий с поставкой в апреле. На этот раз покупатели из Азии и Европы, как сообщает Reuters со ссылкой на источники, отказались примерно от 20 партий с поставкой в июне.



Как уточняет один из источников агентства, 10 различных компаний отменили в общей сложности 17 грузов с проектов Cheniere, и еще пять — с завода Freeport в Техасе. Cheniere Energy пояснила, что текущие контракты на СПГ допускают возможность не забирать грузы, но платить за сжижение. От своих грузов, как утверждает агентство, отказались Shell, Total, BP, Enel, Uniper, а также несколько азиатских компаний.



Ранее Cheniere на фоне крайне низких цен на газ допускала, что может перенести сроки ввода третьей очереди завода Corpus Christi (до 9,5 млн тонн) с лета 2021 года на более поздний период. Американские СПГ-проекты продают не СПГ, а услугу по его сжижению. Стоимость этой услуги варьируется в диапазоне 2,25–3 долл. за MBTU (85–105 долл. за 1 тыс. кубометров), что на данный момент гораздо выше спотовых цен как в Европе, так и в Азии. При этом плата за сжижение вносится в любом случае, даже если покупатель не использует мощности завода. Соответственно, если цена, по которой компании могут продать СПГ на рынке, падает ниже платы за сжижение, то им становится невыгодно забирать груз и проще от него отказаться.



МинПром



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