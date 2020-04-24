Саммит ЕС одобрил выделение 540 млрд евро на спасение экономики Главы государств и правительств стран Евросоюза одобрили "дорожную карту" экономического восстановления ЕС после кризиса COVID-19, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.



"Она определяет четыре приоритетных сектора действий. Это полностью функционирующий единый рынок. Беспрецедентные усилия в области инвестиций. Глобальные действия (против коронавируса). Хорошо функционирующая система управления", - сказал Ш.Мишель на пресс-конференции вечером в четверг в Брюсселе после завершения виртуального саммита ЕС.



Он также сообщил об утверждении трех страховочных программ, призванных поддержать государства, предприятия и работников, на общую сумму 540 млрд евро.



"Мы просили, чтобы этот пакет мог работать с 1 июня 2020 года", - подчеркнул глава Евросовета.



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