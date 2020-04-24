ЗЖРК увеличил добычу руды

Запорожский железорудный комбинат в первом квартале 2020 года нарастил добычу железной руды на 2,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года — до 1,34 млн т. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В январе-марте текущего года ЗЖРК отгрузил 1,7 млн т железорудного сырья на метпредприятия. В марте комбинат добыл 385,3 тыс. т руды с содержанием железа 60,84%. Отгружено 402,9 тыс. т железорудного сырья.
В 2019 году ЗЖРК нарастил добычу железной руды на 0,3% по сравнению с 2018 годом − до 4,56 млн т, среднее содержание железа в руде составило 60,87%.
Запорожский ЖРК (ЗЖРК) занимается добычей железной руды подземным способом. Горные работы производятся на глубине 301-1140 м. Добыча ведется на Южно-Белозерском месторождении (балансовые запасы — 188,1 млн т) и Переверзевском месторождении (балансовые запасы — 393,9 млн т).