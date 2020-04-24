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ЕБРР выделит 21 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии

24.04.20 10:29 , Интерфакс-Украина
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен направить всю свою деятельность на оказание помощи 38 развивающимся странам, в которые он инвестирует, в борьбе с экономическими последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

"Акционеры ЕБРР сегодня согласовали серию всесторонних мер, которые усилят программу помощи, о которой было впервые объявлено 13 марта. В настоящее время банк готов направить на поддержку государств 21 млрд евро в 2020-2021 гг.", - говорится в пресс-релизе ЕБРР, обнародованном в четверг.

Президент ЕБРР Сума Чакрабарти назвал пандемию COVID-19 беспрецедентной угрозой для мировой экономики.

"Кризис сейчас настолько всеобъемлющий, что, как ожидается, все дела ЕБРР в следующие 1-2 года будут содействовать его преодолению", - заявил он.

ЕБРР будет адаптировать и расширять существующие инструменты, а также разрабатывать новые инициативы для предоставления финансирования и поддержки государствам в условиях пандемии.

Ключевым элементом пакета мер, реализуемых ЕБРР, является программа предоставления финансирования компаниям с целью закрытия их краткосрочных потребностей в ликвидности и пополнения оборотного капитала.

В четверг банк принял решение увеличить объем этой программы до 4 млрд евро с 1 млрд евро.

МинПром

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