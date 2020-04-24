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POSCO ожидает снижения выплавки стали на 7,1%

24.04.20 09:37 , МеталлСервис
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Южнокорейская металлургическая компания POSCO прогнозирует сокращение объёмов производства и продаж в 2020 году в связи с последствиями COVID-19, в частности, ухудшением спроса. По ожиданиям компании, выплавка стали по итогам года составит 34,1 млн. тонн - на 7,1% меньше по сравнению с результатом 2019 года, сообщает S P Global Platts.

Продажи металлопродукции, согласно обновлённому прогнозу, снизятся на 7,4% до 35 млн. тонн.

В течение первого квартала 2020 года в POSCO объявили о снижении выплавки стали на 3,6% в годовом соотношении, продаж - на 3,5%. В сравнении с предыдущим кварталом показатели ухудшились на 5,6% до 9,07 млн. тонн по стали, на 2,7% до 8,72 млн. тонн - по производству металлопроката.

МинПром

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