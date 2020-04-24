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POSCO ожидает снижения выплавки стали на 7,1%
24.04.20 09:37 , МеталлСервис
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Южнокорейская металлургическая компания POSCO прогнозирует сокращение объёмов производства и продаж в 2020 году в связи с последствиями COVID-19, в частности, ухудшением спроса. По ожиданиям компании, выплавка стали по итогам года составит 34,1 млн. тонн - на 7,1% меньше по сравнению с результатом 2019 года, сообщает S P Global Platts.
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