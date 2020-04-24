Конгресс США одобрил выделение 484 млрд долл на борьбу с коронавирусом Палата представителей Конгресса США проголосовала в поддержку пакета финансовой помощи для борьбы с коронавирусом и его последствиями более чем на 480 млрд долл., сообщают американские СМИ.



В общей сложности законопроект распределяет около 484 млрд долл. Из них 310 млрд долл. направят на Программу защиты зарплат (Paycheck Protection Program, PPP), созданную для помощи во время коронавируса малым предприятиям. Кроме того, законопроект предусматривает 75 млрд долл. для больниц и поставщиков медицинских услуг и 25 млрд долл. на расширение программы тестирования на COVID-19.



Сенат поддержал этот законопроект во вторник, позднее его передадут на подписание президенту США Дональду Трампу, который ранее выступал в его поддержку.



Палата представителей провела поименное голосование по пакету мер, вынудив многих конгрессменов вернуться в Вашингтон из своих штатов.



Голосовали конгрессмены небольшими группами, в Палате представителей проводили дополнительную уборку, чтобы обеспечить безопасность голосующих. Значительная часть конгрессменов пришла на голосование и на предшествующие ему дебаты в масках.



В США в марте одобрили пакет экономической помощи на 2,3 трлн долл., в который вошли и средства на условно-безвозвратные займы для малого бизнеса в размере $350 млрд. Средства на займы для малого бизнеса, выделенные государством, уже закончились, из-за чего американские политики стремились принять новые меры как можно скорее.



Президент Трамп неоднократно выступал за то, чтобы как можно скорее восстановить работу экономики США. В то же время, в среду он заявил, что не согласен с губернатором штата Джорджия Брайаном Кемпом, который решил с пятницы возобновить работу некоторых организаций, например, парикмахерских, фитнес-центров и тату-салонов.



США со значительным отрывом занимают первое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19 и смертей от этого вируса. Так, заразились коронавирусом в США не менее 866 тыс. человек, умерли более 48,5 тыс. человек.



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