В Украине начали выплачивать дополнительную 1 тыс. грн пенсионерам

Пенсионный фонд Украины 23 апреля направил 9,9 млрд грн на выплату одноразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1 000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Как отметили в пресс-службе, 6,4 млн пенсионеров, которые получают пенсии на счета в банках, единовременное пособие будет зачислено не позднее 24 апреля.
Еще 3,5 млн пенсионеров, которые получают пенсии через почту, почтальоны должны доставить одноразовую помощь на дом в течение 5 календарных дней со дня поступления средств. В случае невозможности выплаты одноразовой денежной помощи в указанные 5 дней, ее должны выплатить не позднее 25 июня текущего года.
Как сообщалось ранее, Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет.