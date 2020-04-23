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В Украине начали выплачивать дополнительную 1 тыс. грн пенсионерам

23.04.20 18:02 , РБК Украина
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Пенсионный фонд Украины 23 апреля направил 9,9 млрд грн на выплату одноразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1 000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как отметили в пресс-службе, 6,4 млн пенсионеров, которые получают пенсии на счета в банках, единовременное пособие будет зачислено не позднее 24 апреля.

Еще 3,5 млн пенсионеров, которые получают пенсии через почту, почтальоны должны доставить одноразовую помощь на дом в течение 5 календарных дней со дня поступления средств. В случае невозможности выплаты одноразовой денежной помощи в указанные 5 дней, ее должны выплатить не позднее 25 июня текущего года.

Как сообщалось ранее, Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет.

МинПром

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