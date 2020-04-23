В Украине хотят изменить условия пользования транспортом Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о правилах, которые должны будут придерживаться водители и пассажиры после восстановления работы общественного транспорта. По словам политика, в начале будет восстанавливаться "мобильность между городами".



"В первую очередь, речь идет о междугородном общественном транспорте, в дальнейшем межобластной транспорт. Мы осознаем, что реальность меняется, и необходимо будет придерживаться тотального масочного режима", - отметил министр инфраструктуры.



Сообщается, что пассажиры будут занимать в автобусах и маршрутках только места для сидения. Водителей автобусов и маршруток будут штрафовать, если в салоне будет слишком много людей. При этом пассажирова будут пускать в транспорт только при наличии маски. Масочный режим будет сохранен как минимум до конца года.



"В отношении пригородных электричек. Там мы можем изменить логистику, чтобы контролеры проверяли наличие маски. Отныне маска плюс билет будут предоставлять право на проезд", - сказал В.Криклий.



МинПром



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