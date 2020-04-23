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Нафтогаз снизил майские цены для промышленности
23.04.20 16:26
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Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" снизила на май цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 14,8-15,9% до 4 105,2-4 714,8 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты в то время, как снизила цену на газ для населения почти на 15% на апрель.
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