Еврокомиссия планирует направить на восстановление экономики 2 трлн евро Европейская комиссия рассматривает план объемом 2 трлн евро для финансирования восстановления европейской экономики после глубокой рецессии, которую пандемия коронавируса может вызвать в текущем году, говорится во внутреннем документе Еврокомиссии. Об этом сообщает Рейтер.



Комиссия хочет использовать следующий долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы и новый фонд под названием Recovery Instrument для стимулирования роста, говорится в документе.



Еврокомиссия, в частности, предлагает занять на рынке 320 млрд евро, чтобы затем одолжить примерно половину этой суммы правительствам стран-членов ЕС.



Согласно плану оставшаяся часть средств будет предоставлена в рамках долгосрочного бюджета ЕС и будет погашаться в течение длительного времени после 2027 года. Также есть вариант погашения долга за счет дополнительных отчислений в бюджет ЕС, например, в виде новых общеевропейских налогов.



Часть средств может быть предоставлена странам-членам ЕС в виде грантов.



Главы стран ЕС могут одобрить правовые документы для плана в июне, чтобы Recovery Instrument мог немедленно заработать. Новый долгосрочный бюджет ЕС начнет действовать с 1 января 2021 года.



Лидеры ЕС проведут видеоконференцию позднее в четверг, но, как ожидается, не примут каких-либо окончательных решений о том, как именно финансировать восстановление экономики после эпидемии коронавируса, сообщили Рейтер дипломаты и чиновники ранее на этой неделе.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



