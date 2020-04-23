Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Еврокомиссия планирует направить на восстановление экономики 2 трлн евро

23.04.20 15:29 , Рейтер
печать
размер текста:

Европейская комиссия рассматривает план объемом 2 трлн евро для финансирования восстановления европейской экономики после глубокой рецессии, которую пандемия коронавируса может вызвать в текущем году, говорится во внутреннем документе Еврокомиссии. Об этом сообщает Рейтер.

Комиссия хочет использовать следующий долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы и новый фонд под названием Recovery Instrument для стимулирования роста, говорится в документе.

Еврокомиссия, в частности, предлагает занять на рынке 320 млрд евро, чтобы затем одолжить примерно половину этой суммы правительствам стран-членов ЕС.

Согласно плану оставшаяся часть средств будет предоставлена в рамках долгосрочного бюджета ЕС и будет погашаться в течение длительного времени после 2027 года. Также есть вариант погашения долга за счет дополнительных отчислений в бюджет ЕС, например, в виде новых общеевропейских налогов.

Часть средств может быть предоставлена странам-членам ЕС в виде грантов.

Главы стран ЕС могут одобрить правовые документы для плана в июне, чтобы Recovery Instrument мог немедленно заработать. Новый долгосрочный бюджет ЕС начнет действовать с 1 января 2021 года.

Лидеры ЕС проведут видеоконференцию позднее в четверг, но, как ожидается, не примут каких-либо окончательных решений о том, как именно финансировать восстановление экономики после эпидемии коронавируса, сообщили Рейтер дипломаты и чиновники ранее на этой неделе.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:10
Уровень инфляции в текущем году составит 6% - НБУ
15:03
УЗ предлагает возить на работу сотрудников АКХЗ по космическим ценам
14:53
Популизм в энергетике грозит веерными отключениями
14:35
Экономика в Украине работает, несмотря на карантин - Шмыгаль
14:23
Зеленая энергетика угрожает энергобезопасности - СБУ
14:12
НБУ снизил учетную ставку до 10% годовых
13:58
Ferrexpo отказалась от налоговых каникул во время пандемии
13:21
ТМК сократила отгрузку труб из-за падения нефтяных цен
13:11
Государство должно поддержать металлургов во время пандемии и рецессии
13:04
Министр финансов советует девальвировать гривну
12:41
В 2019 году Интерпайп увеличил выручку на 4%, EBITDA - на 64%
12:37
Индекс деловой активности в еврозоне рухнул до нового минимума
12:21
Отраслевые ассоциации предлагают снизить портовые сборы на 20%
12:01
Китай рекордно нарастил ввоз ферроникеля
11:44
Fitch предрекает падение экономики Украины на 6,5%
11:39
Метинвест признан лучшим работодателем украинского ГМК
11:16
Грузоперевалка в морских портах Украины возросла на 11%
10:59
Китай сократил производство арматуры и катанки
10:56
Glencore хочет возобновить работу рудника в Замбии
10:40
Нефть дорожает после угроз Трампа в адрес Ирана
22.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!