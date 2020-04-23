УЗ предлагает возить на работу сотрудников АКХЗ по космическим ценам На ближайшем заседании "Укразализниця" рассмотрит вопрос космической стоимости перевозки для сотрудников Авдеевского коксохимического завода. Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Магера.



"Министерство инфраструктуры разрешило курсирование электрички, но УЗ высчитала какую-то космическую стоимость перевозки для 150 человек – почти 90 тыс. гривен за один рейс туда и обратно. Это почти 600 грн с человека – цена поездки до Киева и назад! Стоит напомнить, что до карантина цена на билет этой электрички в одну сторону варьировалась от 12 до 16 грн с человека", - сообщил он.



С.Магера подчеркнул, что нормальное курсирование электрички по маршруту Покровск-Авдеевка-Покровск важно для бесперебойной работы Авдеевского коксохимического завода - градообразующего предприятия, от функционирования которого зависит жизнь Авдеевки.



Как известно, город находится на линии разграничения, что обусловило наем на АКХЗ людей, проживающих на значительном расстоянии от предприятия.



МинПром



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