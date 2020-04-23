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УЗ предлагает возить на работу сотрудников АКХЗ по космическим ценам

23.04.20 15:03
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На ближайшем заседании "Укразализниця" рассмотрит вопрос космической стоимости перевозки для сотрудников Авдеевского коксохимического завода. Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Магера.

"Министерство инфраструктуры разрешило курсирование электрички, но УЗ высчитала какую-то космическую стоимость перевозки для 150 человек – почти 90 тыс. гривен за один рейс туда и обратно. Это почти 600 грн с человека – цена поездки до Киева и назад! Стоит напомнить, что до карантина цена на билет этой электрички в одну сторону варьировалась от 12 до 16 грн с человека", - сообщил он.

С.Магера подчеркнул, что нормальное курсирование электрички по маршруту Покровск-Авдеевка-Покровск важно для бесперебойной работы Авдеевского коксохимического завода - градообразующего предприятия, от функционирования которого зависит жизнь Авдеевки.

Как известно, город находится на линии разграничения, что обусловило наем на АКХЗ людей, проживающих на значительном расстоянии от предприятия.

МинПром

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