Популизм в энергетике грозит веерными отключениями Популистская энергетическая политика последних месяцев грозит стране веерными отключениями света. Об этом написала народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Людмила Буймистер на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.



"Вчера "Житомироблэнерго" анонсировал веерные отключения электроснабжения из-за снижения количества платежей до 30-40% по сравнению с 80-90% в прошлом году. Причиной стал карантин, и решение разрешить населению не платить за коммунальные услуги в этот период. Здесь сказывается популистическая энергетическая политика, которую мы наблюдали последние 8 месяцев", - написала Л.Буймистер.



Депутат призвала руководство государства принять немедленные меры для вывода энергетики из кризиса, отметив, что в противном случае стране грозит социально-экономический упадок и возникновения массовых беспорядков.



Напомним, в связи с установленным в стране карантином Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины, которые направлены на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", который запрещает отключать потребителей от коммунальных услуг, а также начислять им штрафы и пени за задержку или неуплату стоимости этих услуг, на период карантина и в течение месяца после него



Ранее председатель правления АО "Черниговоблэнерго" Михаил Ильницкий заявил, что через низкий уровень оплаты населением за потребленную электроэнергию и кризис в энергоотрасли компания не имеет средств на ремонт сетей.



В свою очередь, руководитель "Житомироблэнерго" Алексей Шекета сообщал, что из-за уменьшения платежей за потребленную электроэнергию предприятие может ввести веерное отключение электроснабжения для предприятий и бытовых потребителей.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



