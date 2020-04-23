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Экономика в Украине работает, несмотря на карантин - Шмыгаль

23.04.20 14:35 , Укринформ
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что экономика в Украине работает, за исключением шести сфер.
Об этом он заявил на онлайн-брифинге на Закарпатье, сообщает Укринформ.

"В Украине экономика работает. У нас фактически шесть отраслей - это преимущественно отрасли потребления: массовые мероприятия, торговля непродуктовыми товарами, транспортные перевозки, ресторанный бизнес, гостиничный бизнес - они остановлены, чтобы разорвать цепочку заражений и эпидемии. Все критические инфраструктуры, все предприятия- экспортеры, вся экономика сегодня работает", - подчеркнул Д.Шмыгаль.

Кроме того, он привел данные социологического исследования, согласно которым в Украине 70% граждан ходят на работу.

В то же время глава правительства констатировал, что есть новые условия работы из-за карантина, которые, в частности, предусматривают необходимость соблюдения социальной дистанции.

Вместе с тем Д.Шмыгаль добавил, что с Министерствами социальной политики и экономики проводится работа над созданием дополнительных рабочих мест.

егодня Украине нужно несколько сотен тысяч (рабочих мест - ред.), и мы готовы эти рабочие места представить и предоставить их буквально в ближайшее время, чтобы люди сразу после завершения, смягчения карантинных условий могли двигаться, найти себе работу и обеспечить свою семью, как минимум, средствами на питание", - отметил премьер-министр.

МинПром

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