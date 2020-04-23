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Зеленая энергетика угрожает энергобезопасности - СБУ

23.04.20 14:23 , Лига
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Неконтролируемый рост возобновляемых источников энергии (ВИЭ) угрожает энергетической безопасности страны. Об этом говорится в письме главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

По информации СБУ, за два последних года "зеленая" генерация в Украине выросла более, чем в шесть раз – с 1.18 ГВт до 6,7 ГВт. Долю ВИЭ в 2019 году в СБУ оценили в 3,6%.

"Строительство ВИЭ осуществляется исключительно с позиции коммерческой привлекательности проектов без учета реальных потребностей ОЭС Украины у дополнительных генерирующих мощностях, что может привести к разбалансированию энергосистемы и появлению аварийных ситуаций", - пишет И.Баканов.

Он отметил, что из-за роста "зеленой" генерации в Украине сокращается производство более дешевой электроэнергии - гидроэлектростанций и АЭС, что может спровоцировать рост цен на энергию для потребителей.

Это фактор, по его мнению, уже вызвал дефицит средств на счетах ГП "Гарантированный покупатель" в размере более 2 млрд грн и увеличил финансовую нагрузку на "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго".

В связи с этим в СБУ предлагают следующие меры: ускорить запуск так называемых "зеленых" аукционов; разрешить Укрэнерго ограничивать производство солнечных и ветроэлектростанций без оплаты за не отпущенную электроэнергию; ввести и усилить ответственность за создание производителями ВИЭ небалансов; запретить Укрэнерго выдавать технические условия на подключение к энергосистеме объектов ВИЭ, которые будут препятствовать производству действующей генерации.

МинПром

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