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Ferrexpo отказалась от налоговых каникул во время пандемии

23.04.20 13:58
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Компания Ferrexpo отказалась от налоговых каникул и планирует во время пандемии перечислять все налоги и сборы в бюджеты всех уровней в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В сообщении подчеркивается, что данное решение направлено в первую очередь на поддержку территориальных общин, чтобы позволить органам местного самоуправления не сокращать социальные программы и иметь возможность направить дополнительные средства на медицинское обеспечение.

"Мы понимаем насколько средства, которые мы платим в бюджеты разных уровней, важны для местных общин, Полтавской области и всей Украины, особенно в текущей непростой ситуации. Мы не планируем снижать или отменять платежи, как это предусмотрено законопроектами, и продолжаем перечислять их в полном объеме", - отметили в Компании.

Как известно, на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавируса COVID-19, Верховная Рада приняла специальный закон о налоговых льготах для бизнеса, согласно которому земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности за период с 1 марта по 30 апреля 2020 года не начисляются и не уплачиваются.

Напомним, в 2019 году Ferrexpo перечислила в бюджеты разных уровней более 3,6 млрд. гривен налогов и сборов. Также компания выделила 2,5 млн. долл. в рамках программы помощи по борьбе с COVID-19.

МинПром

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