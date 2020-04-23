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Министр финансов советует девальвировать гривну

23.04.20 13:04 , Лига
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Министр финансов Сергей Марченко в интервью Liga.net прокомментировал текущую ситуацию с курсом и соответствующим влиянием на доходы госбюджета.

"Вспомните ситуацию в начале марта. Тогда был серьезный риск стремительной девальвации. Сейчас ситуация успокоилась, спекулятивный фактор убран, но торговое сальдо остается отрицательным. Это означает, что экономически нам было бы целесообразно позволять постепенную девальвацию гривны. Однако политика курсообразования - это компетенция исключительно НБУ", - отметил министр.

По мнению С. Марченко, абсолютной ценностью монетарной политики НБУ должна быть только инфляция, но и вопросы экономического роста. "Иначе происходит дефляция, которую видим сейчас, и рецессия, которая началась в Украине задолго до карантина. Падение промышленного производства продолжается уже 9 или 10 месяцев. Такой вопрос актуален не только в Украине. К примеру, Кристин Лагард, которая сейчас руководит Европейским центробанком, уже поставила задачу пересмотреть монетарную политику в сторону поиска стимулов для экономического роста. Мое убеждение: мы должны делать то же самое", - резюмировал министр.

МинПром

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