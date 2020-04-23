Государство должно поддержать металлургов во время пандемии и рецессии Для украинского государства критически важно поддержать металлургов во время рецессии и пандемии коронавируса. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.



Он обратил внимание на тот факт, что ГМК с учетом смежных отраслей обеспечивает работой сотни тысяч украинцев, перечисляя в казну десятки миллиардов гривен в виде налогов. И если в какой-то момент это прекратится, то коллапса экономики не избежать.



"Что нужно сделать, чтобы сохранить работу ГМК? Начну с того, что нельзя делать ни в коем случае. Нельзя увеличивать налоговую нагрузку. А это пытаются сделать. Нелогично опять поднимать тарифы на перевозку грузов. "Укразализныця" это очень любит. Нужно снижать портовые сборы, потому сегодня у нас они в два раза выше, чем в зарубежных странах. Почему так? Да потому что монополия", - сказал он.



При этом М.Магомедов обратил внимание на то, что что деньги, которые зарабатывают порты, не идут на их развитие. 90% доходной части просто изымается в бюджет. Таким образом ни о каком прогрессе, ни о какой эффективности портов в такой ситуации не может быть и речи.



Нардеп напомнил, что снижение портовых сборов в 2018 году на 20% позволило увеличить грузооборот в украинских портах на 21%, тем самым увеличив бюджетные пополнения. По его мнению, дальнейшее снижение портовых сборов окажет такой же эффект. При этом уровень портовых сборов будет оставаться выше общемирового.



М.Магомедов считает, что текущий уровень сборов негативно влияет на экономику. Отрасли экономики, которые ориентированы на экспорт, ежегодно теряют около 2,3 млрд грн в год. Это следствие чрезмерной нагрузки существующего уровня портовых сборов. Их снижение на 20% с одновременным понижением нормы отчислений дивидендов в бюджет до 30%, позволит инвестировать в отечественные порты 1,5 млрд. грн ежегодно.



"Я кратко объяснил, что именно сегодня тормозит работу ГМК и каким образом это исправить. Говорю об этом очень часто, вы уж не обессудьте. Но это действительно весьма важно и для металлургов, и для экономики, и для всей страны", - резюмировал народный депутат.



МинПром



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