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В 2019 году Интерпайп увеличил выручку на 4%, EBITDA - на 64%

23.04.20 12:41
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Трубно-колесная компания "Интерпайп" закончила 2019 год с показателем EBITDA 259 млн. долл., что на 64% выше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рост показателя EBITDA в первую очередь обусловлен позитивными результатами ж/д дивизиона. EBITDA железнодорожного дивизиона увеличилась почти в 4 раза, а его доля в общем показателе EBITDA за 2019 год достигла 77%. В то же время EBITDA трубного дивизиона сократилась на 47%, а его доля в общем показателе EBITDA составила всего 21% (по сравнению с 66% в 2018 году).

В 2019 году выручка компании возросла на 4% по сравнению с 2018 годом – до 1,122 млрд. долл.– за счет роста продаж железнодорожной продукции. Выручка от продаж ж/д продукции выросла на 49% г/г, до 425 млн. долл., благодаря высокому спросу на рынках СНГ и ЕС. В то же время выручка от продаж труб снизилась на 13% г/г, до 658 млн. долл., главным образом, из-за падения объемов продаж труб нефтегазового сортамента (OCTG) на 28% г/г.

По состоянию на 31 декабря 2019 года баланс денежных средств составил 256 млн. долл. (+95% по сравнению с 31 декабря 2018 года), благодаря устойчивому операционному денежному потоку в дивизионе железнодорожной продукции (особенно в 4 квартале 2019 года).

Завершив реструктуризацию задолженности в октябре 2019 года и погасив долг в IV квартале-2019, компания сократила свой валовой долг до 338 млн. долл. США и чистый долг до 82 млн. долл., достигнув достаточно прочного и здорового коэффициента чистого левереджа в 0,3x по состоянию на 31 декабря 2019 год.

Как отмечается в сообщении, первое полугодие 2019 года было в целом благоприятным для компании как в трубном дивизионе, так и в дивизионе железнодорожной продукции. Однако во втором полугодии показатели трубного дивизиона начали снижаться на фоне ослабления спроса на ключевых рынках, в то время как дивизион ж/д продукции значительно нарастил свои показатели.

Генеральный директор "Интерпайпа" Фади Храйбе выразил уверенность, что достигнутые по итогам прошлого года финансовые результаты позволяют компании быть уверенной в свой устойчивости и гибкости в трудный период пандемии COVID-19 и обвала цен на нефть.

"Негативные последствия вспышки COVID-19 еще не отразились на объемах производства и продаж компании в I квартале 2020 года, однако мы уже видим продолжающийся спад на ключевых трубных рынках, связанный с резким падением цен на нефть. На объемы продаж ж/д колес также может оказать негативное влияние карантин, введенный во многих странах мира, а также приостановка работы машиностроительных заводов", - сказал он.

Ф.Храйбе также сообщил, что предвидя влияние глобальных вызовов, "Интерпайп" начал внедрение программы оптимизации затрат, которая включает в себя: перенос принятия решения по новым проектам развития на период после карантина, заморозку переменной части вознаграждения менеджмента и подготовку к сокращению персонала в случае реализации худшего сценария.

"Интерпайп" – глобальный производитель стальных труб и железнодорожной продукции в Украине. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 822 тыс. т продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции.

В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.

МинПром

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