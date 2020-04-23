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Индекс деловой активности в еврозоне рухнул до нового минимума

23.04.20 12:37 , Интерфакс Украина
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Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в апреле 2020 года второй месяц подряд упал до рекордного минимума.

Индикатор рухнул до 13,5 пункта в апреле по сравнению с 29,7 пункта месяцем ранее, показали предварительные данные исследовательской компании Markit Economics.

Падение оказалось существеннее прогноза аналитиков, которые ожидали снижения показателя сводного PMI региона до 25,7 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны рухнул до 11,7 пункта с 26,4 пункта в марте. PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны упал до 33,6 пункта с 44,5 пункта.

По предварительным данным, значение сводного индекса PMI в Германии в апреле сократилось до 17,1 пункта с 35 пунктов месяцем ранее. При этом аналитики ожидали меньшего снижения показателя - до 31 пункта.

Индекс активности в сфере услуг в текущем месяце рухнул до рекордно низких 15,9 пункта с 31,7 пункта в марте, а промышленный PMI опустился до 34,4 пункта с 45,4 пункта.

Во Франции сводный PMI упал до 11,2 пункта с 28,9 пункта. Значение показателя оказалась заметно ниже прогноза аналитиков в 26 пунктов.

Индекс в секторе услуг рухнул до 10,4 пункта по сравнению с 27,4 пункта в марте. Промышленный PMI опустился до 31,5 пункта против 43,2 пункта.

МинПром

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