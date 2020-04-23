Отраслевые ассоциации предлагают снизить портовые сборы на 20% Представители ведущих отраслей промышленности и агропромышленного комплекса с целью для решения проблемы ухудшения конкурентоспособности по сравнению с другими производителями на мировом рынке предлагают Кабинету министров Украины снизить портовые сборы в стране на 20%.



Соответствующее предложение содержится в письме отраслевиков к премьер-министру Денису Шмыгалю от 22 апреля 2020 года.



Среди подписантов письма - глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков, президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев, президент Союза химиков Украины Алексей Голубов, глава Федерации работодателей ТЭК Украины Анатолий Татаринов, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции "УкрФА" Сергей Кудрявцев, вице-президент Ассоциации предприятий стекольной промышленности "Стекло Украины" Владимир Цветов.



"Отечественные грузоотправители и грузополучатели сталкиваются с полной неконкурентоспособностью украинских портов – в первую очередь, вследствие слишком высокого уровня портовых сборов… Услуги украинских портов в два-четыре раза дороже китайских, бразильских, румынских и др. Так, стоимость судозахода судов типа handymax в порт "Пивденный" в два раза выше, чем в среднем по портам Черного моря, и почти в три-четыре выше, чем в таких портах-конкурентах, как Хей-Поинт в Австралии, Ванкувер в Канаде, Тубарао в Бразилии…" - поясняется в письме.



Отмечается, что в связи с тем, что в украинских портах уровень сборов официально установлен в долларах США, в отличие от портов других стран (Австралия, Китай и т. д.), украинский производитель получает дополнительную финансовую нагрузку.



Кроме того, подписанты отмечают, что доходы ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) от портовых сборов не направляются на развитие и модернизацию инфраструктуры.



"В 2014-2018 гг. только 23% собранных портовых сборов было использовано на инвестиции, остальное направляется на фискальные цели. 90% чистой прибыли АМПУ перечисляются в госбюджет в виде дивидендов. В течение 2014-2018 гг. более 50% собранных портовых сборов было перечислено в госбюджет в виде налога на прибыль и дивиденды", - говорится в письме.



В письме со ссылкой на оценку экспертов World Bank Group, отмечается, что потенциал снижения портовых сборов на 2017 год составлял 63%. С 1 января 2018 года произошло их снижение на 20%. Это позволило в период 2018-2019 гг. нарастить грузооборот в украинских портах в среднем на 21%, а в отдельных случаях – еще выше (в частности, в ГП "МТП Южный" – на 29%, в ГП "МТП Николаевский" – на 42%).



"Таким образом, одним из наиболее перспективных направлений решения проблем, присущих украинским морпортам, является безотлагательное снижение существующего уровня портовых сборов. Потенциал дальнейшего снижения портовых сборов остается на уровне 40%", - подчеркивается в письме.



В связи с этим подписанты предлагают:



- снизить портовые сборы в два этапа, для чего внести изменения в приказ Министерства инфраструктуры Украины от 27 декабря 2017 года №474 "О снижении ставок портовых сборов" в виде установления в п.1 коэффициентов: 0,72 с 1 июня 2020 года (снижение на 10% от текущего уровня) и 0,64 с 1 января 2021 года (снижение на 20% от текущего уровня).



- уменьшить нормы отчисления чистой прибыли АМПУ в бюджет с 90% до 30% с 1 июня 2020 года.



Предложенные меры, по мнению представителей отраслей украинской промышленности и агропромышленного комплекса, позволят улучшить условия для отечественных предприятий; уменьшат тарифный риск в условиях кризиса; обеспечат дополнительные ресурсы для модернизации и усиления конкурентоспособности украинского бизнеса; будут содействовать инвестициям в модернизацию портовой инфраструктуры на уровне 1,5 млрд грн в год; обеспечат дополнительные валютные поступления; увеличат отчисления в бюджеты всех уровней, и, как следствие, создадут условия для экономического роста страны.



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