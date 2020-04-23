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Метинвест признан лучшим работодателем украинского ГМК

23.04.20 11:39
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Группа Метинвест признана самым привлекательным работодателем в отрасли металлообработки и горнодобывающей промышленности Украины. Об этом свидетельствуют данные независимого международного исследования привлекательности бренда работодателя Randstad Employer Brand Research, Украина – 2020.

В украинском исследовании участвовало почти 8 тысяч украинцев в возрасте от 18 до 65 лет из разных регионов страны. В опросе приняли участие как работающие, так и находящиеся в поиске работы люди. Респонденты оценили 150 крупнейших работодателей: 75 украинских и 75 международных компаний из 13 отраслей экономики.

Компании анализировали по таким критериям: финансовая платежеспособность, применение самых передовых технологий, хорошая репутация, гарантии занятости, карьерный рост, социальная ответственность, интересная работа, приятная рабочая атмосфера, баланс между работой и личной жизнью, привлекательная заработная плата и социальный пакет.

В международном исследовании в этом году участвовали более 185 тысяч респондентов из 33 стран, которые оценили более 6 тысяч компаний. Все страны исследования составляют 75% мировой экономики.

Ежегодное глобальное исследование Randstad Employer Brand Research представили компания ANCOR и корпорация Randstad. В мире исследование проводится на протяжении 20 лет, Украина присоединилась к нему в 2019 году.

Корпорация Randstad – мировой лидер в сфере HR решений с головным офисом в Голландии. Компания насчитывает более 4, 8 тысяч офисов в 38 странах мира.

Компания ANCOR – стратегический партнер Randstad. Компания специализируется на подборе персонала, аутсорсинге и консалтинге и включает более 40 офисов в девяти странах мира, в том числе в Украине.

МинПром

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