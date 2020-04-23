Метинвест признан лучшим работодателем украинского ГМК Группа Метинвест признана самым привлекательным работодателем в отрасли металлообработки и горнодобывающей промышленности Украины. Об этом свидетельствуют данные независимого международного исследования привлекательности бренда работодателя Randstad Employer Brand Research, Украина – 2020.



В украинском исследовании участвовало почти 8 тысяч украинцев в возрасте от 18 до 65 лет из разных регионов страны. В опросе приняли участие как работающие, так и находящиеся в поиске работы люди. Респонденты оценили 150 крупнейших работодателей: 75 украинских и 75 международных компаний из 13 отраслей экономики.



Компании анализировали по таким критериям: финансовая платежеспособность, применение самых передовых технологий, хорошая репутация, гарантии занятости, карьерный рост, социальная ответственность, интересная работа, приятная рабочая атмосфера, баланс между работой и личной жизнью, привлекательная заработная плата и социальный пакет.



В международном исследовании в этом году участвовали более 185 тысяч респондентов из 33 стран, которые оценили более 6 тысяч компаний. Все страны исследования составляют 75% мировой экономики.



Ежегодное глобальное исследование Randstad Employer Brand Research представили компания ANCOR и корпорация Randstad. В мире исследование проводится на протяжении 20 лет, Украина присоединилась к нему в 2019 году.



Корпорация Randstad – мировой лидер в сфере HR решений с головным офисом в Голландии. Компания насчитывает более 4, 8 тысяч офисов в 38 странах мира.



Компания ANCOR – стратегический партнер Randstad. Компания специализируется на подборе персонала, аутсорсинге и консалтинге и включает более 40 офисов в девяти странах мира, в том числе в Украине.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



