Fitch предрекает падение экономики Украины на 6,5% Агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Украины с "Позитивного" на "Стабильный" и подтвердило РДЭ на уровне "B". Об этом со ссылкой на пресс-службу Fitch Ratings сообщает БизнесЦензор.



Fitch прогнозирует, что экономика Украины сократится на 6,5% в 2020 году по сравнению с 3,2% в 2019 году.

Потребление в Украине также будет снижаться из-за ожидаемого сокращения денежных переводов для домашних хозяйств (7,8% ВВП в 2019 году).



"Шок (для экономики Украины – Ред.) будет частично смягчен низкой зависимостью Украины от туризма, относительно диверсифицированным товарным экспортом (включая 40% продуктов) и более низкими международными ценами на нефть, учитывая ее статус чистого импортера", - сообщает агентство.



Fitch ожидает, что экономика Украины восстановится до 3,5% в 2021 году, в соответствии с среднесрочным прогнозом роста для Украины. "Однако существуют существенные риски для наших прогнозов, учитывая неопределенность в отношении масштабов и продолжительности вспышки коронавируса", - уточняет агентство.



Fitch прогнозирует увеличение дефицита государственного сектора Украины до 7,1% ВВП в 2020 году по сравнению с 2% в 2019 году и первоначальной целью в 2,1%, что отражает снижение сбора налогов, увеличение расходов на социальные нужды и здравоохранение, и формирование фонда для борьбы с коронавирусом (1,6% ВВП).



Также агентство ожидает, что дефицит бюджета Украины сократится до 3,4% в 2021 году, поскольку доходы восстанавливаются в тандеме с экономикой, а номинальные расходы остаются примерно стабильными по сравнению с 2020 годом.



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