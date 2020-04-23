Китай сократил производство арматуры и катанки В первом квартале 2020 года металлургические предприятия Китая произвели 53,028 млн. тонн арматуры и 33,451 млн. тонн катанки. Снижение объёмов в годовом соотношении - 1,9% и 3,3% соответственно, сообщает SteelOrbis со ссылкой на данные национального департамента статистики КНР.



За март производство арматуры снизилось год к году на 2,9% до 19,015 млн. тонн, катанки - на 5,5% до 11,52 млн. тонн. По состоянию на 31 марта складские запасы катанки составляли, по информации China Iron and Steel Association, 9,94 млн. и 3,82 млн. тонн соответственно - на 5,8% и 1,5% меньше, чем 20 марта.



Китайское производство горячекатаного проката в рулонах достигло в январе-марте 2020 года уровня в 39,845 млн. тонн, что на 11,4% выше показателя первого квартала 2019 года. Производство холоднокатаного проката в рулонах снизилось на 12,2% до 7,22 млн. тонн.



В течение марта производство г/к рулонов выросло на 11% до 13,172 млн. тонн, х/к рулонов - сократилось на 3,8% до 3,214 млн. тонн. По данным CISA, 31 марта их запасы составляли 2,59 млн. и 1,58 млн. тонн соответственно, что ниже объёмов 20 марта на 4,2% и 3,8%.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



